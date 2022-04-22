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Путин проведет телефонный разговор с главой Евросовета

14:18
  • пятница
  • 22 апреля 2022

Темой, вероятнее всего, станет Украина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина провести в пятницу международный телефонный разговор.

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"У Путина сейчас будет международный телефонный разговор, мы вас проинформируем. Это будет председатель Европейского совета Шарль Мишель", - приводит слова кремлевского спикера ТАСС.

Ранее в этом году Путин и Мишель уже беседовали по телефону. Темой была ситуация вокруг Украины.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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