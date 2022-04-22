Путин проведет телефонный разговор с главой Евросовета

Темой, вероятнее всего, станет Украина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина провести в пятницу международный телефонный разговор.
"У Путина сейчас будет международный телефонный разговор, мы вас проинформируем. Это будет председатель Европейского совета Шарль Мишель", - приводит слова кремлевского спикера ТАСС.
Ранее в этом году Путин и Мишель уже беседовали по телефону. Темой была ситуация вокруг Украины.
С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"