Речь идет об уменьшении показателя на треть

Как пишет в пятницу агентство Bloomberg, Финляндия сократит импорт российской электроэнергии на треть.

Уточняется, что произойдет это уже 24 апреля.

Официальных комментариев от российской генерирующей компании "Интер РАО" пока не последовало.

Ранее власти Финляндии заявили о намерении подать заявку на вступление в НАТО. В Москве на это заметили, что в Хельсинки должны понимать последствия такого шага для двусторонних отношений с Россией.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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