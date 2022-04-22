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Финляндия сократит импорт российской электроэнергии

14:23
  • пятница
  • 22 апреля 2022

Речь идет об уменьшении показателя на треть

Как пишет в пятницу агентство Bloomberg, Финляндия сократит импорт российской электроэнергии на треть.

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Уточняется, что произойдет это уже 24 апреля.

Официальных комментариев от российской генерирующей компании "Интер РАО" пока не последовало.

Ранее власти Финляндии заявили о намерении подать заявку на вступление в НАТО. В Москве на это заметили, что в Хельсинки должны понимать последствия такого шага для двусторонних отношений с Россией.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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