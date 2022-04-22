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Росавиация: сбои в GPS не повлияют на безопасность полетов

15:02
  • пятница
  • 22 апреля 2022

Системы работают штатно

Росавиация не получала информацию о сбоях в сигналах глобальной навигационной спутниковой системы (GPS).
Российские авиакомпании готовятся к полетам без GPS

"Системы работают штатно", - сообщило агентство ТАСС.

В Росавиации заметили, что возможные перебои с сигналами GPS не повлияют на безопасность полетов российской гражданской авиации.

В пятницу "Известия" написали о том, что авиавласти России попросили перевозчиков подготовиться к полетам без GPS. В случае отключения GPS, пилотам следует немедленно сообщать диспетчерам об аномалиях в работе навигационной системы.

О сбоях навигационной системы ранее предупредил европейский авиарегулятор. Он заявил, что нарушения могут привести к отклонению самолетов от маршрутов и невозможности выполнить процедуру безопасной посадки.

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