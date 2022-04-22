В Европе хотят сделать акцент на "безопасности от России"

Об этом уже заговорили на высшем уровне в Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала о "новом пути" Европы в свете российской спецоперации на Украине.

"Речь сегодня в первую очередь о безопасности от России. Как мы будем позиционировать себя как союз в средне и долгосрочной перспективе - мы обсуждаем это в рамках НАТО", - цитирует дипломата РИА "Новости".

По словам главы немецкого МИД, прежняя стратегия НАТО, в частности, по Прибалтике, устарела.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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