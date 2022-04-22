Глава Рособрнадзора не увидел альтернативы ЕГЭ

В справедливости и объективности экзамена нет сомнений

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что на ближайшие годы альтернативы ЕГЭ в России нет.

"Альтернативы Единому государственному экзамену мы сейчас в ближайшие годы не видим", - сказал руководитель ведомства (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что у школьников сомнений в справедливости и объективности экзамена уже не возникает. Со стороны профессорско-преподавательского состава в последние годы также нет критических заявлений.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Единый государственный экзамен планируют сдавать почти 737 тысяч человек. ЕГЭ по русскому - 701 тысяча, по математике базового уровня - 352 тысячи.

Основной этап ЕГЭ в этом году пройдет с 26 мая по 2 июля.

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