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Власти назвали наиболее востребованных в России специалистов

14:56
  • пятница
  • 22 апреля 2022

В пятерку попали учителя и врачи

Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев сообщил, что больше всего бюджетных мест в вузах России выделено на инженерные направления.

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"На втором месте - все, кто работает с цифровой экономикой: айтишники, программисты, электронщики, связисты, ну и масса других направлений, связанных с цифровой техникой. На третьем месте по количеству бюджетных мест - это образование и педагогические науки", - добавил замглавы Минобрнауки (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что также в пятерке специальностей по востребованности в стране попали медики и специалисты в области современного сельского хозяйства.

Что касается конкретных направлений работы, наиболее актуальными Афанасьев назвал микроэлектронику и генетические технологии.

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