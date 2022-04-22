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Думские единороссы возглавят партийные проекты в Москве

14:49
  • пятница
  • 22 апреля 2022

Многие направления получают импульс в развитии

Депутаты Госдумы от "Единой России" возглавят федеральные и региональные проекты партии в столице. Об этом сообщила пресс-служба московского городского регионального отделения (МГРО) "Единой России".

Так депутат Госдумы Татьяна Буцкая назначена председателем общественного совета федерального проекта "Крепкая семья" в Москве. Депутат Госдумы Юлия Дрожжина возглавила региональный общественный совет партийного проекта "Здоровое будущее", а депутат Мосгордумы Игорь Бускин будет федеральный проект "Чистая страна". Депутат Госдумы Евгений Нифантьев стал региональным координатором федерального партийного проекта "Предпринимательство".

"Многие направления получают импульс в развитии, что позволяет привлечь известных москвичей и реализовать новые подходы", - заявил секретарь московского отделения "Единой России", вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Он назвал хорошим примером обновления недавнее назначение сенатора РФ Инны Святенко координатором проекта "Старшее поколение" в Москве. В общественный совет проекта вошли телеведущая Ангелина Вовк, певица Надежда Бабкина, представители системы соцзащиты.

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