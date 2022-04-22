Британия направит танки в Польшу

Так Лондон стремится помочь Киеву

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о намерении отправить танки в Польшу в связи с событиями на Украине.

"Мы отправляем танки в Польшу, чтобы они могли направить свои Т-72 на Украину", - объяснил политик (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Лондон считает необходимым увеличить военную помощь киевским властям.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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