Русские своих не бросают: в Мариуполе налаживается мирная жизнь

Жилые кварталы выведены из-под обстрела, поэтому люди могут передвигаться по городу

В освобожденных городах и селах Донбасса начинает налаживаться нормальная жизнь. В Мариуполе, втором по величине и значимости городе ДНР, сейчас работает съемочная группа "ТВ Центра".

Всю неделю боевиков, заблокированных на территории металлургического комбината "Азовсталь", принуждали сложить оружие. Работала артиллерия, авиация. Боевики небольшими группами пытались прорваться в город, чтобы там, переодевшись в гражданскую одежду, смешаться с мирными жителями. Всех ликвидировали.

Российские военные и армия ДНР несколько раз объявляли режим тишины. Открывали гуманитарные коридоры, давая возможность боевикам остаться в живых, сложить оружие.

По Проспекту Победы с "Азовстали" должны выходить украинские военнослужащие и, возможно, мирное население, которое, как заявляют киевские власти, находится вместе с ними в подземельях металлургического комбината. Но, возможно, и в этих окрестных домах находятся мирные граждане, которые могут попытаться воспользоваться мирным коридором.

С "Азовстали" удалось вырваться лишь нескольким боевикам. Потому что свои же стреляют в спину - сдаваться нельзя. Но по организованному нашими военными зеленому коридору удалось вывести более 100 человек, которые прятались в подвалах домов на окраинах завода.

"Очень большое хочу сказать спасибо. Мы так боялись. Наши украинцы нас пугали, что придут сейчас военные, расстреляют. Сидим. Я говорю: не может же быть, чтобы наши славяне нас же расстреляли. А там вывезли – там чеченские ребята были, воду дали. Очень большое спасибо. Низкий поклон. Я знала, что русские нас не бросят", - заявила Жанна Лукоянова, жительница Мариуполя.

Мариуполь наш. Лишь только территория завода "Азовсталь" находится под контролем нацистов. Все прилегающие улицы к металлургическому комбинату перекрыты. Установлены блокпосты. Районы контролирует бронетехника. Выйти в город и не быть уничтоженным – задача невыполнимая.

Это уже непосредственно передовая (см. видео репортажа). Здесь бок о бок стоят российские солдаты, военнослужащий армии ДНР и даже резервисты. Главная задача – наблюдать. Бывает, что боевики сдаются. Но больше мелкими группами пытаются прорваться.

Все штурмовые группы с территории завода выведены. "Азовсталь" и боевики - в полном окружении. Контролируется весь периметр внешнего забора предприятия и дороги с завода. Приказ командования полностью выполнен.

Жилые кварталы наконец выведены из-под обстрела, поэтому в Мариуполе обычные люди могут сейчас уже спокойно передвигаться по городу.

"Надеемся. Если вы здесь, то все наладится. А сестре привет в Швейцарию. Спасибо ребятам. Спасибо солдатам русским", - говорит жительница Мариуполя Вита Шамли.

У всех этих людей – дома и квартиры сгорели. Боевики "Азова" цеплялись за каждый угол. Отступая, сами же и поджигали здания. Люди живут в подвале – еще советском бомбоубежище, построенном посреди двора. Но теперь днём могут находиться на улице.

Вот только ещё свежи воспоминания о зверствах националистов, боевиков "Азова". Как те отбирали машины, еду у людей, которых якобы защищали. Как выгоняли всех из квартир и запирали в подвалах. Как не выпускали людей из города, делая детей живым щитом. Как сжигали дома, целые высотки, чтобы российской армии и народной милиции ДНР было сложней передвигаться.

"К моему дому подходили. Спросили, где набирать воды. Я вышла. Он, чтобы я не увидела его лицо, быстренько развернулся – через 10 минут у меня снесло полдома. Это наши защитники украинские", - рассказала жительница Мариуполя Ольга Семейченко.

"Поджигали азовцы. Нас выгнали. Тут же запалили дом и побежали дальше. Они коктейль Молотова бросили. Если бы в нас попали, то мы бы загорелись", - сообщила жительница Мариуполя Елена Богданова.

"У меня три года ребенку. Хотел мать вывезти, ребенка. Сказали: только за деньги. У меня их нема. У меня все погорело", - говорит житель Мариуполя Валентин.

Вся семья Валентина жива. Они вместе. Но есть много людей, которые потеряли связь со своими родными и близкими. Теперь, когда не стреляют, стараются что-то узнать о них. И зачастую это страшные новости.

- Нашёл свою дочь. В морге.

Гуманитарную помощь привозят в Мариуполь ежедневно. Тоннами. Продукты питания, питьевую воду. Конечно, лекарства. Электричества в городе ещё нет. Не работают магазины. Поэтому, личные запасы и гумпомощь – это единственная пока возможность выжить.

"Привозили гуманитарку нам. Привозили сгущенку. Привозили рис хорошего качества. Печенье. И ребёнку шоколад московский очень вкусный", - сказала жительница Мариуполя Вита Шамли.

"Ой, хороший паёк. Как написано: своих не бросаем. Там и греча, и овсянка. И тушенка. Консервы. На костре готовим. Вот мангалы наши", - рассказала Елена Богданова.

Это мариупольская больница номер один. Совсем рядом с "Азовсталью". Работала до последнего. Пока боевики с территории завода не обстреляли эту территорию и не пропало электричество. Больных смогли вывести.

"Аппараты не пострадали. Хотим опять лечить больных", - рассказала Яна Опанасенко, сотрудница больницы №1 в Мариуполе.

Свои двери вновь открыла мариупольская школа №53. Ученики – в тёплой одежде, потому что не работает отопление. В первый день пришло 400 детей. На следующий – уже 800.

Коммунальные службы приступили к очистке улиц и разбору завалов. Но сами жители тоже стараются прибраться в своих дворах. Мусор складывают в одно место, чтобы потом было легче вывозить. Теперь дети спокойно могут не только гулять, но играть, не боясь ничего.

Дмитрий Гусев. Владимир Черных и Роман Борискин. "ТВ Центр". Программа "В центре событий". Мариуполь. Донецкая народная республика.

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