Истина посередине: правда и вымыслы норманнской теории

Потомки Рюрика превратили маленькие удельные княжества в одну большую мировую державу

На форуме "Россия - страна возможностей" была поднята очень интересная тема, связанная с историей нашего государства. Тема, касающаяся так называемой норманнской теории. Это такое направление в историографии, согласно которому наши предки по неизвестным досконально причинам вдруг решили, что сами с управлением своих земель справляться перестали, и позвали править варягов-норманнов. Тех самых хрестоматийных Рюрика, Трувора, Синеуса и сестру их Лыбедь.

Русские ученые, начиная с Ломоносова и Тредиаковского, норманнскую теорию отрицали напрочь как навязанную извне. На неделе сомнения в ее достоверности выразил президент. И это понятно - никаких документальных свидетельств призыва на княжение нет, есть лишь страстное желание представить русских неспособными создать собственное государство. А вот фактов, свидетельствующих об обратном, как раз много.

"И не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: "Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву". И пошли за море к варягам, - говорится в "Повести временных лет". Дальше пришел Рюрик. Стал править в Новгороде. Или, по другой версии, сначала в Ладоге. И на земле Русской воцарилось наконец всеобщее благоденствие. Правда, письменных свидетельств того времени не сохранилось. Самый ранний из 5-ти списков "Повести временных лет", рассказывающий о призвании варягов, датирован началом 12 века.

"Она, конечно, написана сильно позже и абсолютно тенденциозна. И насколько вообще те сведения, которые там приводятся, правдивы. "Повесть временных лет" она в очень значительная степень связана с отражением тех политических интересов, которые были в киевской Руси эпохи Владимира Мономаха", - рассказывает Алексей Ручкин, руководитель кафедры истории и МХК Школы Центра педагогического мастерства.

Владимира Мономаха, подобно легендарному предку, пригласили княжить в Киеве. С обоснованием права на власть, отмечают многие историки, князю могла помочь супруга - английская принцесса Гита Уэссекская. В ее биографии тоже есть весьма занимательный факт. Вот выдержка из хроники "Деяния Саксов" о том, что и у бриттов порядка не было, пока не пришли доблестные саксы. Причем текст до полного сличения похож на текст "Повести временных лет": "Благородные саксы и несчастные бритты, изнуренные постоянными вторжениями врагов и поэтому очень стесненные, прослышав о славных победах, которые одержаны вами, послали нас к вам с просьбой не оставить без помощи обширную, бескрайнюю свою страну, изобилующую разными благами, готовы вручить вашей власти...".

"Это был посыл от представителей или идеологов княжеской власти, это был такой посыл к вечевым городам: вы не способны, вы - горожане, простые люди, не способны на государственное управление, а есть князья, которые несут право, справедливость, порядок в вашу городскую среду", - отмечает Петр Стефанович, профессор НИУ ВШЭ.

Но главное - этот князь, что варяг, что сакс, иностранец по происхождению. Что тоже вполне объяснимо. Ведь историю одного государства писали или переписывали ученные из другого. В середине 18 века из 34 академиков Российской империи 31 были немцами. В 1749 году доклад "О происхождении народа и имени российского" - по сути, норманнскую теорию - торжественно представил Герхард Миллер. Его коллега, другой известный немец Готлиб Байер, за годы пребывания в нашей стране так и не выучил русский язык. Но это никак не мешало ему проводить научные исследования по истории древней Руси. Наконец Август Шлёцер, получивший полный доступ к архивам, признался, что ненавидит русские летописи. И это вполне укладывалось в господствующие в то время научные представления.

"Частью этих представлений было то, что немцы или шведы, германские народы выше по уровню развития, чем местное население здесь в России. И они принесли это с собой. Как в 18 веке они несли эту европейскую науку, так и в истории все - хорошее цивилизацию, государство и прочее", - продолжает Стефанович.

Вот и государственность, по мнению немецких ученых, в "дремучую" Русь принесли скандинавы. С чем в корне были не согласны ученые отечественные. Прежде всего - Михаил Ломоносов. За свои убеждения он провел в тюрьме семь месяцев. И за "неучтивые, бесчестные и противоправные поступки против немецкой земли" даже был приговорен к смертной казни, но помилован императрицей Елизаветой Петровной. Обиделись немцы, к слову, за то, что, по мнению Ломоносова, варяги никакого отношения к скандинавам не имели.

"Варяги-россы в древние времена именовались роксоланами. Переселились из Азии. Потом - поселясь с другими славянскими народами около южных берегов Балтийского моря и круг реки Русы, где ныне старая Пруссия, Курландия и Белая Россия. Сия древняя отчина первоначальных российских государей ныне подвержена Российской державе", - писал он.

Что вполне логично, ведь в древнем мире было четкое разделение на "своих" и "чужих". Зачем народу доверять свою судьбу и будущее страны, как бы тогда выразились, "инородцу"? Коим Рюрик, по всей видимости, не был.

"Есть мнение, что у него то ли мама была из славян, что-то в этом роде. И он неслучайно оказался, Рюрик, в конечном итоге в Новгороде, что его призвали на служение туда неслучайно, он имел какое-то отношение, или его родственники имели определенное отношение, к славянам, к славянским землям, к Новгороду. Истина, как правило, она посередине находится, это и есть золотая середина наверняка. Но то, что один сдруженный пришел откуда-то из Скандинавии, это совсем не значит, что верна норманнская теория образования русского государства. Его же призвали, кто-то же призвал его на служение, он же не сам туда заявился, он ничего там не покорял. А если его кто-то призвал, значит, квазигосударственные или прогосударственные структуры уже существовали на этих территориях", - это выступление президента России Владимира Путина.

В воспоминаниях иностранцев, в частности, арабов и европейцев, есть упоминания о крупных торговых городах, которые стояли на пути "из варяг в греки" Ну а те же скандинавы нашу страну называли "Гардар" - от слова город. А там, где город, там цивилизация и государственность. Так что, по мнению большинства современных ученых, Рюрик вполне мог быть не основателем российского государства, а скорее нанятым эффективным управленцем, как бы сейчас выразились.

"Образование государства, неважно какого, не могло стать результатом одномоментного прихода кого-то. Образование государства это - очень долго, очень сложно", - объясняет Стефанович.

И все же вклад тех, кого мы сейчас называем норманнами, скандинавами или викингами, в развитие нашей страны никто не отрицает. Они не только держали в страхе добрую половину человечества, но были людьми несомненно талантливыми, родоначальниками морских путешествий. А еще изобрели лыжи и расческу. В скандинавском обществе царили закон и порядок. Все важнейшие вопросы решались коллективно - на так называемых тингах. Мироустройство у викингов было сложным и многогранным. Достаточно вспомнить 9 миров древа Иггдрасиль да и всю мифологию. Точно такими же многогранными были и сами викинги. Беспощадные в бою, презирающие предательство, а оттого преданные и верные союзники.

"Тот же самый Рюрик или Рёрик, как его знают в европейских источниках, до Руси успел отметиться и в северной Франции, и в Дании, и в других местах. Безусловно, варягов привлекали много где. Во многом этому способствовало то, что, конечно, мир того времени поражали их морские путешествия, их военные навыки. Само призвание варягов на Русь было призвание не в плане верховного князя, а в плане скорее арбитра и военной силы - для внешней защиты и решения внутренних проблем", - отмечает Ручкин.

Кем бы ни был Рюрик, его потомки правили нашей страной почти семь с половиной веков, превратив маленькие удельные княжества в одну большую мировую державу.

Матвей Шестаков, Елена Мекертычева, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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