Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака

Львы найдут ответы во снах, близнецы стоят на пороге перемен

Овны

За кулисами что-то происходит: обратите внимание на все, что скрыто. Возможно, вы устали и ментально истощены – продумайте, как восстановиться за майские праздники.

Тельцы

В коллективе на работе или в компании ваших друзей обсуждают какие-то идеи, новости или совместные планы. В этом есть потенциал, подумайте, не присоединиться ли вам?

Близнецы

Вы на пороге крупных перемен! В ближайшее время они коснутся вашей работы или бизнеса. Прислушивайтесь и присматривайтесь к информации, особенно из интернета.

Раки

Хотите пойти учиться? Не вопрос, звезды даже подскажут вам, как сделать это подешевле. Раки, которые горят желанием переехать, тоже скоро получат обнадеживающие новости.

Львы

Ваше подсознание очень активно, обратите внимание на свои сны, особенно если они повторяются. В них точно есть ответ на давно мучающий вас вопрос или намек на ваше будущее.

Девы

Скоро майские праздники, и сейчас самое время подумать о том, как их провести. Отдавайте предпочтение отдыху, который даст возможность побыть вдвоем с партнером.

Весы

Сегодня благоприятный день для представителей знака, давно мечтающих сделать что-то полезное для своего здоровья. Вы можете почувствовать свой организм и угадать его потребности.

Скорпионы

Приближается супер-период для творческих представителей этого знака – он наступит уже в конце недели. Окружайте себя красотой, покупайте комнатные цветы, товары для творчества.

Стрельцы

Вам будет сложно добиваться успеха в делах, пока в ваших отношениях нет гармонии. Сначала разберитесь с личной жизнью и установите мир в семье, а потом все остальное.

Козероги

Присматривая новую машину, телефон или другую технику, не обращайте внимание на яркую обертку. Имейте в виду: сейчас все самое важное может быть спрятано от глаз.

Водолеи

Грядут большие перемены в финансах: звезды не исключают, что вы можете сменить не только работу, но и профессию. Если это так, пусть ваш выбор будет этичным и честным.

Рыбы

Луна в течение дня переходит в ваш знак, где уже находятся Марс, Венера, Юпитер и Нептун. Такой мощный звездный состав поможет вам добиться желаемых перемен!

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