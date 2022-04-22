Раскрыт секрет долголетия Елизаветы II

Королеве Великобритании 21 апреля исполнилось 96 лет

Регулярные прогулки, медитация и здоровое питание позволяют Елизавете II поддерживать хорошую форму. Королеве Великобритании 21 апреля исполнилось 96 лет. Праздновать день рождения Ее Величество отправилась из Виндзора в Норфолк на вертолете.

Секреты долголетия британской королевы раскрыла изданию Daily Express фитнес-тренер и эксперт по здоровому образу жизни Сара Кампус. По ее словам, поддерживать форму королеве помогают регулярные прогулки. Раньше Елизавета II любила верховую езду, но в последнее время, в силу возраста, предпочитает выгуливать своих многочисленных собак.

Известно также, что монарх хорошо справляется со стрессом. В этом ей помогает ежедневная медитация, также Елизавета II активно использует технику глубокого дыхания.

Кроме того, королева придерживается сбалансированной диеты, а готовит для нее талантливая команда поваров. Ее Величество избегает продуктов с содержанием крахмала, а начинает свой день с чашки чая "Эрл Грей" - без молока и сахара, но с печеньем.

Основной завтрак королевы состоит из хлопьев, йогурта, тостов и мармелада. На обед - рыба и овощи. На полдник она предпочитает шоколадный бисквитный или имбирный торт, бутерброд с огурцом, яйца и копченого лосося. На ужин у королевы мясо или рыба с овощами. А еще Елизавета II большая поклонница шоколада – источника антиоксидантов.

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