Собянин осмотрел итоги реставрации Малороссийского подворья на Маросейке

Шедевру архитектуры вернули уникальный исторический облик

В Москве идет масштабная программа возрождения памятников архитектуры. Проект будет реализован в полном объеме, несмотря на экономические сложности. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра итогов реставрации Малороссийского подворья. Шедевру архитектуры вернули уникальный исторический облик. Здание приспособили для современного использования.

Владельцем этого здания был двоюродный дядя Петра I Василий Нарышкин, потом - граф Рагузинский и другие известные личности. Малороссийское подворье - объект культурного наследия Москвы.

Реставраторы вернули этому зданию его первоначальный облик. Убрали поздние перегородки и оставили исторические кирпичные несущие конструкции, образующие залы и своды. А вторым этапом "освободили" кирпич с его поверхностью, клеймом и даже кладкой разных эпох. А ведь перепланировку здесь делали три века. Малоросиийское подворье на Маросейке было построено в начале XVII века. Тогда здесь жили в основном иностранцы. Позже им владела государственная казна, оно долгое время пустовало и затем было передано Посольскому приказу. Владельцы менялись. Каждый вносил свою лепту, переделывая здание. В советские годы эти помещения использовались под квартиры. Были выполнены многочисленные перепланировки. В начале "нулевых" из здания выселили жильцов. А несколько лет назад началась полноценная реставрация. Здесь находят элементы нарышкинского и московского барокко, ампира и даже западноевропейской архитектуры.

"Практически все внутри помещения - первые этажи и фасады здания - были выполнены цементной штукатуркой. А это для памятника вообще беда, потому что разрушалась кладка, и мы, когда это отбили, то тут пришлось и лечить кирпич, и новый вставлять", - рассказала Елена Одинец, главный архитектор проекта реставрации.

Кирпич заказывали специальный. На Тульском заводе. Он стал основным элементом внутреннего декора. Отреставрировали сохранившиеся фрагменты живописи, которые находились в помещении бывшей церкви на третьем этаже. Статус этого здания тоже сохранился. На втором этаже будут квартиры, на первом - офисные помещения. Обновленные фасады стали украшением одной из центральных улиц Москвы. Сегодня работу по реставрации Малороссийского подворья оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ни на один месяц, ни на один год не останавливалась масштабная программа по реставрации и восстановлению памятников истории и культуры Москвы. За эти годы было отреставрировано около 2 тысяч объектов. Только в прошлом году мы закончили реставрацию на 200 объектах, в этом году на 66, хотя год только начался. И вся наша программа, которую мы намечали, несмотря на экономические сложности, останется в полном объеме. Это не только создание рабочих мест для реставраторов, строителей, инженеров, архитекторов, но и, конечно, продолжение восстановления нашего любимого города", - заявил Собянин.

Сергей Собянин отметил архитекторов города, которые по крупицам воссоздавали этот и другие памятники архитектуры. Мэр вручили им награды - нагрудный знак "Почётный реставратор города Москвы".

Елена Сахно, Станислава Ильин, Андрей Булычев, Роман Левитский, "ТВ Центр".

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