Жители освобожденных территорий Украины получили деньги и продукты

Украинским пенсионерам и бюджетникам выплачивают единовременные пособия

В ФСБ сегодня сообщили о предотвращении теракта, который планировали совершить украинские диверсанты против нашего гуманитарного конвоя. Для атаки они хотели использовать начинённый взрывчаткой автомобиль. Грузы из России с предметами первой необходимости доставляют на освобождённые территории ежедневно. Жителям также начали выплачивать единовременные пособия. Российские военные помогают эвакуировать людей по гумкоридорам из опасных зон, в том числе из Мариуполя, где заблокированные на комбинате "Азовсталь" боевики и наёмники всё ещё отказываются сложить оружие.

Под капотом - восемь килограммов пластита (см. видео репортажа). Сотрудники ФСБ предотвратили крупный теракт. Украинские диверсанты планировали напасть на конвой с гуманитарным грузом для мирных жителей. Заминировали машину. Но спецслужбы их опередили. При обыске в доме, где прятались террористы, найден целый арсенал - мины, ПЗРК, автоматы. СБУ для совершения атак подготовило как минимум пять групп. Некоторых участников арестовали, они дают признательные показания, остальных ищут.

Над Мариуполем - флаг ДНР. Его победно водрузили на телевышке, откуда видно весь город. Телецентр перешел под полный контроль сил ДНР. Начинается вещание российских телеканалов не только на весь юг ДНР, но и на территорию Запорожской области Украины.

Сегодня Минобороны сообщило, что из Мариуполя за все время удалось эвакуировать более 143 тысяч мирных жителей. Россия намерена периодически вводить режим тишины для боевиков на "Азовстали", которые готовы сложить оружие. Для этого им просто нужно поднять белые флаги.

Накануне росгвардейцы заняли главный административный корпус "Азовстали". И захватили несколько солдат ВСУ. Всех раненых отправили, как и полагается, в госпиталь. Боевики, кажется, такого не ожидали. Ведь "Азов" пленных расстреливает, да и со своими не церемонится.

"Был отправлен, в первых рядах, как пушечное мясо на прорыв Мариуполя. "Азов" нас кинул еще примерно 15 марта, были поставки вооружения, еды, медикаментов, а нам как Вооруженным силам ничего не было", - рассказал Андрей Пирин, пленный, бывший военнослужащий 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

На видео - страшное доказательство того, как "азовцы" расправляются с наемниками, которые к ним примкнули. Этого выходца с Ближнего Востока сначала за что-то пытали, потом расстреляли и выбросили в мусорный бак.

Спецназ Росгвардии зачищает Попасную. В этом доме ликвидировали снайпера. В подвале нашли документы тех, кто учил националистов навыкам диверсионной борьбы.

"Иностранные сертификаты Объединённой тактической группировки - она состоит из НАТОвских военных, в которую входят военнослужащие из США, Канады, Швеции, Дании, многих других стран", - говорит боец Росгвардии.

Подготовка была обширной. От минно-взрывного дела до оказания врачебной помощи. Впрочем, полученные навыки националистам не помогли.

"Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 58 военных объектов Украины. Уничтожены: девять складов горючего, 37 пунктов управления", - сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Сдавая позиции, ВСУ бросают технику. Бронемашину "Варта" украинского производства обнаружили в Луганской республике - между Кременной и Рубежным. На ней наклейки - с украинско-американских учений "Быстрый трезубец".

Каждый день вскрываются все новые факты создания фейков. Гражданин Таджикистана рассказывает, как он выезжал из Киева на родину. На автовокзале в Варшаве ему сделали заманчивое предложение - отправить в любую европейскую страну. Но с одним условием.

"Тебе надо будет говорить не то, что ты с Киева, а непосредственно, что ты с Бучи. И непосредственно тебе надо будет говорить, что в Буче приехали фашисты, нацисты, русские и начали бомбить, всех убивать, мирных людей просто в лоб, в затылок начали стрелять", - рассказал о предложении Тимур Тагайназаров.

Трасса, соединяющая Харьковскую и Луганскую области. На обочинах - российские блокпосты. Обеспечивают безопасность мирных жителей и гуманитарных конвоев. Караваны с продуктами, водой, лекарствами и стройматериалами для освобожденных городов и поселков теперь проезжают этот участок, не подвергаясь обстрелам. Сегодня доставили еще более 700 тонн груза. А пенсионерам и бюджетникам уже выплачивают единовременные пособия. Только в апреле МЧС приняло шесть с половиной тысяч заявлений от граждан.

Екатерина Гоголева, Тимур Абдуллаев, Артем Боев, "ТВ Центр".

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