"Воюем до последнего украинца": США отправят на Украину гаубицы и "дроны-камикадзе"

"Стингерами" вооружают украинскую тероборону

Запад продолжает накачку Украины оружием. Так, Джозеф Байден анонсировал отправку Киеву новой партии военной помощи - крупнокалиберные гаубицы, снаряды к ним, боевые автомобили и так называемые "дроны-камикадзе". Французский лидер подтвердил, что Париж и Берлин регулярно поставляют Украине значительное количество артиллерийских орудий и противотанковых комплексов. Кроме того, европейские политики также по-прежнему пытаются отговорить от сотрудничества с Москвой страны, которые не поддержали антироссийские санкции.

Кадры с Борисом Джонсоном в индийском тюрбане британская пресса, разумеется, не могла обойти стороной. А вот в парламенте ими совсем не впечатлились, начав новое расследование против премьер-министра. То есть украинское направление, где Джонсон развел бурную деятельность, его пока не особенно спасает. Хотя он, конечно, старается, обещая Киеву современное вооружение и бронетехнику, управлять которой украинцев уже учат.

"Могу сказать, что в настоящее время мы обучаем украинцев в Польше использованию средств противовоздушной обороны, а в Великобритании такая работа ведется в плане использования украинцами нашей бронетехники", - заявил британский премьер.

То есть вопрос с поставками британских гаубиц и бронетранспортеров на Украину является фактически решенным. США же свое тяжелое вооружение в зону конфликта уже поставляют. Это подтвердил и сам Байден, при этом снова угодивший в неприятную ситуацию. Во время выступления в штате Орегон американский президент, о здоровье которого появляется все больше вопросов, не смог выговорить фамилию конгрессмена.

"Спасибо Рону Уайдену, Джеффу Меркли и Эрлу Баму… И Эрлу… Извините. Я знаю. Вы тоже можете называть меня Биден", - предложил американский лидер.

Текст, касающийся новых антироссийских санкций и военной помощи Украине, её США удваивают, Байден прочитал без запинки. Речь идет и про гаубицы, и про беспилотники, и про переносные зенитно-ракетные комплексы, которые еще совсем недавно американцы всем не продавали. Теперь же "Стингерами" вооружают украинскую тероборону, не пойми из кого сформированную. На этом фоне даже в Пентагоне признают опасность того, что американское оружие попадет не в те руки, растворившись в пелене конфликта, который Белый дом лишь продолжает раздувать.

"У меня такое впечатление, что мы воюем до последнего украинца!" - провозгласил ведущий Fox News Такер Карлсон. "Так и есть. Дело в том, что, по моему убеждению, президент и поддерживающие его советники верят, что в будущем они каким-то образом придут на переговоры и смогут диктовать условия Москве. Но этого не будет. Так что, я думаю, печальная правда в том, что это прокси-война, в которой мы посылаем огромное количество украинцев на смерть, без каких-либо реальных надежд на то, что мы добьёмся для них чего-то значимого", - убежден Дуглас Макгрегор, бывший советник министра обороны США.

Однако горячие головы уже не остудить. Во всяком случае так быстро, как хотелось бы. Спираль закручивается все сильнее. И вот уже в публичное пространство лезут активисты вроде Андреса Ослунда, призывающие НАТО не церемониться, начав бомбить российские города. Или же дать Украине оружие, способное на это.

"Мой скромный совет НАТО. Дайте как можно быстрее Украине все оружие, какое сможете. Разблокируйте черноморские порты Украины для нормального судоходства. Превентивно бомбите соответствующие российские города. Проснитесь! Мы находимся на этом этапе!" - сказал экономист Андерс Ослунд.

То, что в Киеве спят и видят, что у них появится возможность наносить удары вглубь России, глава СНБО Данилов даже не скрывает, называя в качестве одной из целей Крымский мост. А основатель националистического батальона "Азов", запрещенного в России, вполне прямо говорит, что ВСУ станут наносить удары по колоннам "Бессмертного полка", если такие шествия будут организованы на освобожденных территориях Украины. Ну то есть убивать собираются собственных граждан. СБУ ежедневно похищает людей десятками, без суда и следствия убивая неугодных. Это подтверждает и журналист из Чили Гонсало Лира, тоже побывавший в застенках СБУ.

"Физически я в порядке, но в моральном плане я немного подавлен. СБУ задержало меня 15 апреля. Они отобрали телефоны и ноутбук, поэтому связаться с миром я смог только сегодня. Говорить публично о причинах произошедшего я не могу. Однако я хотел бы обратить внимание, что такие похищения на Украине сейчас норма. И в отличие от меня другим людям приходится гораздо хуже. Многих убивают", - заявил чилийский режиссер и продюсер Гонсало Лира.

Возможно, Лире помогло американское гражданство. История об этом умалчивает. Молчат и западные СМИ, и политики, когда речь заходит о преступлениях режима Владимира Зеленского и националистов. Сам же украинский гарант продолжает требовать от Запада оружие, одновременно с этим настаивая на том, чтобы Европа как можно скорее отказалось от российской нефти и газа. На эти призывы канцлер ФРГ в интервью журналу Spiegel в очередной раз проговаривает очевидные вещи.

"Во-первых, я совсем не вижу, чтобы эмбарго на газ остановило бы войну. Во-вторых, это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы. Вот почему я обязан сказать: мы не можем этого допустить", - указал Шольц.

Единства по этому вопросу в Евросоюзе нет. В отличие от поставок Украине вооружений, которые по всей видимости будут только наращивать.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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