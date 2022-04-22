Захарова заявила, что евроатлантическая солидарность стирает прошлое

А также - лишает людей будущего

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала высылку Грецией 12 российских дипломатов.

"Плохо даже не то, что евроатлантическая солидарность стирает прошлое, в конце концов, кого чтить, это суверенный выбор нации. Плохо, что она лишает людей и народов будущего, независимости и права на этот суверенный выбор", - написала спикер внешнеполитического ведомства в Telegram.

Она добавила, что Россия и Греция делят одну веру, наследуют одну традицию, при этом Москва никогда не отказывала Афинам в помощи.

"Чего только стоит наша прошлогодняя помощь с пожарами на Пелопоннесе", - напомнила дипломат.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"