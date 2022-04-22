ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова заявила, что евроатлантическая солидарность стирает прошлое

15:44
  • пятница
  • 22 апреля 2022

А также - лишает людей будущего

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала высылку Грецией 12 российских дипломатов.

МИД назвал условия завершения спецоперации на Украине
"Приговор свободе слова": Захарова о решении Лондона по Ассанжу

"Плохо даже не то, что евроатлантическая солидарность стирает прошлое, в конце концов, кого чтить, это суверенный выбор нации. Плохо, что она лишает людей и народов будущего, независимости и права на этот суверенный выбор", - написала спикер внешнеполитического ведомства в Telegram.

Она добавила, что Россия и Греция делят одну веру, наследуют одну традицию, при этом Москва никогда не отказывала Афинам в помощи.

"Чего только стоит наша прошлогодняя помощь с пожарами на Пелопоннесе", - напомнила дипломат.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.