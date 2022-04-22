"Тренд-2022": бритая голова снова вошла в моду

Все началось с борьбы с рекламой стайлера Dyson

Модным трендом 2022 года стала бритая женская голова. Стиль стал популярным у представителей разных профессий, хотя началось все с блогеров.

Как пишет The New York Times, 23-летнюю TikTok-блогершу Клару Перлмюттер ужасно раздражал реклама стайлера Dyson и вездесущие вирусные ролики с приемами завивки длинных волос. В итоге она попросила своего бойфренда побрить ей голову.

Тенденцию поддержали многие знаменитости. В их числе модель Айрис Лоу, певица Деми Ловато и рэперша Saweetie. Бритая голова стала частью имиджа актрисы Джордан Александр, получившей главную роль в перезапуске сериала "Сплетница".

Маркетолог Камиль Роджерс призналась, что после похода в парикмахерскую ощущает, будто сбросила лишний вес и чувствует себя увереннее. А стилист и арт-директор Рита Мелссен считает, что бритье головы позволяет ей лучше раскрыть свой творческий потенциал: по мере отрастания волос девушка окрашивает их в необычные оттенки, дополняя образ головными уборами и платками.

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