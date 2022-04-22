Путин обвинил ЕС в потворстве русофобии

Тема обсуждалась во время разговора с главой Европейского совета Шарлем Мишелем

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Пресс-служба Кремля назвала разговор Путина и Мишеля продолжительным.

Главной темой стала военная специальная операция России на территории Украины. Путин рассказал Мишелю о приказе отменить штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе. Президент России отметил, что всем, кто укрывается в промзоне (это военные, националисты и наемники), предложили сложить оружие и выйти по гумкоридору, но Киев не дает людям воспользоваться этой возможностью.

"Обращено внимание на безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем, а также игнорирование многочисленных военных преступлений украинских силовиков", — говорится в сообщении на сайте президента России.

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Путин попросил Брюссель повлиять на киевские власти. ВСУ необходимо прекратить обстрелы Донбасса. Президент России также указал, что руководство большинства стран Евросоюза своими действиями "потворствует откровенной русофобии, проявляющейся, например, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах".

После этого Путин и Мишель обсудили ход российско-украинских переговоров. От их результатов зависит возможность проведения встречи президентов России и Украины. Пока украинская сторона "проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения".

Во время телефонного разговора Путина и Мишеля был затронут конфликт в Нагорном Карабахе. "Президент России сообщил о предпринимаемых шагах, нацеленных на реализацию проектов по восстановлению экономических и транспортных связей, а также на запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и переговоров по выработке мирного договора между двумя странами", — сообщила пресс-служба Кремля.

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