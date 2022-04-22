Пашинян назвал неоспоримым вклад России в обеспечение безопасности Карабаха

Ключевым аспектом является бесперебойная работа Лачинского коридора

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что обеспечение безопасности Нагорного Карабаха крайне важно. Ключевым аспектом в данной ситуации, по его словам, является бесперебойная работа Лачинского коридора.

"В этой связи вклад российских миротворцев является неоспоримым, с другой стороны, в ряде эпизодов мы видим необходимость повышения эффективности миротворческой деятельности", - добавил армянский премьер (цитата по ТАСС).

Он уточнил также, что правительство Армении не подпишет документ об урегулировании нагорнокарабахского конфликта без обсуждения с широкими массами общественности.

Как вместе с тем обозначил Пашинян, Ереван и Москва сформировали одинаковой подход по вопросу разблокировки региональных коммуникаций Южного Кавказа.

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