Джонсон описал свое видение гарантий безопасности Киеву

По мнению Лондона, они будут отличаться от пятой статьи НАТО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны мира должны определить видение будущего Украины в архитектуре безопасности Европы.

"Я думаю, что в итоге они получат пакет гарантий безопасности от стран-единомышленников по гарантиям безопасности о том, что мы можем сделать, поддержать их подготовкой, вооружением и обменом разведывательной информацией", - сказал британский лидер (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что будущие гарантии безопасности будут отличаться от пятой статьи НАТО, в которой говорится, что агрессия против одного из членов альянса означает агрессию против всех членов альянса.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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