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Лавров указал на недоговороспособность Запада

16:47
  • пятница
  • 22 апреля 2022

Переговоры с Киевом продвигаются медленно

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в пятницу, что недоговороспособность Запада очевидна.

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Как уточнил глава внешнеполитического ведомства, сегодня во всех частях мира задумываются о мерах по борьбе с западным влиянием.

Кроме того, министр оценил ход российско-украинских переговоров. По его словам, они продвигаются медленно. Более того, заявления из Киева наводят на мысль, что им переговоры с Россией вообще не нужны, цитирует Лаврова ТАСС.

Он добавил, что Россия не против тех стран, которые украинская сторона предлагала в качестве гарантов безопасности.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
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