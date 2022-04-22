Лавров указал на недоговороспособность Запада

Переговоры с Киевом продвигаются медленно

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в пятницу, что недоговороспособность Запада очевидна.

Как уточнил глава внешнеполитического ведомства, сегодня во всех частях мира задумываются о мерах по борьбе с западным влиянием.

Кроме того, министр оценил ход российско-украинских переговоров. По его словам, они продвигаются медленно. Более того, заявления из Киева наводят на мысль, что им переговоры с Россией вообще не нужны, цитирует Лаврова ТАСС.

Он добавил, что Россия не против тех стран, которые украинская сторона предлагала в качестве гарантов безопасности.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"