США не готовы к военной конфронтации с Россией

Белый дом вновь озвучит этот тезис

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил в интервью CNN о планах Вашингтона "привлечь к ответственности" Россию за ситуацию вокруг Украины.

"Чтобы наши меры заработали, потребуется время. Мы не собираемся вступать в прямую военную конфронтацию с Россией. Президент ясно дал понять: все, кроме прямой военной конфронтации", - сказал политик.

Он добавил, что США готовы предоставлять Киеву все ресурсы, какие смогут.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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