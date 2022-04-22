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Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рублях

17:30
  • пятница
  • 22 апреля 2022

При определенных условиях

Еврокомиссия направила странам Евросоюза письмо с разъяснением по поводу оплаты российского газа.

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Ранее президент России Владимир Путин объявил, что недружественные страны (это в том числе все страны ЕС) должны платить за российские энергоресурсы в рублях.

Как сообщили в ЕК, включение в схему транзакций Центробанка станет нарушением санкций ЕС, введенных против России из-за ситуации на Украине.

Вместе с тем ЕК все же допускает схему, при которой Европа будет расплачиваться с Россией рублями. Конкретная компания-получатель открывает счет в долларах или евро в российском банке, зачисляет туда валюту, а затем конвертирует ее в рубли, пишет Reuters.

Вместе с тем в заметке особо уточняется, что ЕК не может собственным решением запретить или разрешить компаниям Евросоюза оплачивать российский газ в той или иной форме.

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