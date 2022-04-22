Сбербанк предупредил об обострении ситуации с кибератаками

Число хакерских атак на российские банки возросло более чем в 20 раз

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что организация ежедневно фиксирует у себя в системе DDoS-атаки.

"Сегодня у нас шесть, вчера восемь примерно - так каждый день, иногда бывает до 30 за прошедший период. И надо быть готовым к тому, что ситуация может стать еще более острой", - добавил спикер (цитата по ТАСС).

Он уточнил при этом, что ежегодный рост телефонного мошенничества составляет 30-40%. В январе Сбербанк фиксировал рост на 8-9%, в феврале - на 6%.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что число хакерских атак на российские банки возросло более чем в 20 раз в 2022 году. "Надо сказать, что в целом финансовые институты выдержали", - подчеркнула председатель ЦБ.

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