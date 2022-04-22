ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сбербанк предупредил об обострении ситуации с кибератаками

17:53
  • пятница
  • 22 апреля 2022

Число хакерских атак на российские банки возросло более чем в 20 раз

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что организация ежедневно фиксирует у себя в системе DDoS-атаки.

Сбербанк пресек масштабную атаку на карты россиян с Украины
Push-уведомления стали недоступны для пользователей Сбербанка на iOS

"Сегодня у нас шесть, вчера восемь примерно - так каждый день, иногда бывает до 30 за прошедший период. И надо быть готовым к тому, что ситуация может стать еще более острой", - добавил спикер (цитата по ТАСС).

Он уточнил при этом, что ежегодный рост телефонного мошенничества составляет 30-40%. В январе Сбербанк фиксировал рост на 8-9%, в феврале - на 6%.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что число хакерских атак на российские банки возросло более чем в 20 раз в 2022 году. "Надо сказать, что в целом финансовые институты выдержали", - подчеркнула председатель ЦБ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Банкоматы Сбербанка в Москве
Банкоматы Сбербанка в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.