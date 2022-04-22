Силуанов оценил разгон инфляции в странах Запада

Обостряются проблемы бедности и доступности энергии

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что сегодня масштабы инфляционного давления беспрецедентны в контексте последних десятилетий.

"Это результат безответственных действий финансовых властей западных стран, от которых страдает весь мир и прежде всего наиболее уязвимые страны с невысоким уровнем дохода", - отметил глава Минфина (цитата по ТАСС).

Он добавил, что усугубляют ситуацию наложенные на Россию Западом санкции. В итоге обостряются проблемы бедности, доступности энергии, продовольственной безопасности.

"Сейчас без непростых решительных мер по бюджету и ДКП не преодолеть ситуацию", - уточнил Силуанов.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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