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Макрон назвал обязанностью переговоры с Путиным

18:45
  • пятница
  • 22 апреля 2022

Необходимо сохранять каналы связи

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался по поводу переговоров с российским лидером Владимиром Путиным о ситуации на Украине.

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"Я думаю, что это наша обязанность продолжать переговоры с президентом Путиным. Есть только один канал связи, и его нужно сохранить", - сказал политик в эфире радиостанции France Inter.

Он добавил, что продолжение переговоров "поможет сохранить жизни".

Ранее Макрон заявил, что вопрос эмбарго на поставки российского газа сейчас не обсуждается. "Мы знаем, какие огромные трудности это вызывает", - указал он.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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