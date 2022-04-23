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За сутки в России госпитализировано более 2 тысяч больных коронавирусом

11:41
  • суббота
  • 23 апреля 2022

Переболевших ковидом проверят на психические расстройства

За сутки в России госпитализировано 2 682 больных коронавирусом, всего зафиксировано 8 829 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 18 128 691 человек с COVID-19, умерло 374 734 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. 
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В Москве госпитализировано 165 человек, зарегистрировано 602 новых больных, всего в столице 2 756 837 инфицированных, скончались 43 120 пациентов. 

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

В России разработают рекомендации для врачей по выявлению у пациентов, перенёсших коронавирус, психических расстройств или расстройств поведения. В программу диспансеризации переболевших внесут консультацию психиатра. Это нужно для предотвращения развития у пациентов депрессии и потери памяти.

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