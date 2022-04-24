В России госпитализированы с коронавирусом ещё 1352 человека

Медики предупреждают о новой волне ковида

За сутки в России госпитализировано 1 352 больных коронавирусом, всего зафиксировано 8 446 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 18 137 137 человек с COVID-19, умерло 374 902 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 134 человек, зарегистрировано 584 новых больных, всего в столице 2 757 421 инфицированный, скончались 43 138 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

В связи с ростом заболеваемости в 43 регионах в Роспотребнадзоре заявили, что говорить о завершении пандемии не приходится. Коронавирус по-прежнему представляет опасность для жизни и здоровья граждан, особенно для тех, кто относится к группам риска, заявили в ведомстве. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил о возможной новой волне COVID-19.

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