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В МЧС заявили о сокращении проверок бизнеса на 80%

19:08
  • пятница
  • 22 апреля 2022

Это не затрагивает школы и детские сады

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев сообщил "Интерфаксу", что ведомство на 80% сократило проверки пожарной безопасности предприятий на фоне санкций.
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Уточняется при этом, что сокращение не затронуло школы, детские сады и дома престарелых.

Также Еникеев сообщил, что в настоящее время МЧС проводит внеплановые проверки безопасности в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить "дальнейшее снижение регуляторной и административной нагрузки на бизнес".

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