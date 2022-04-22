Politico узнало содержание нового пакета санкций ЕС против России

В него могут войти частичный запрет на импорт нефти и меры против банков, сообщило американское издание
В новый, шестой по счету, пакет санкций Евросоюза против России могут включить частичный запрет на импорт нефти и меры против банков.
Подробности узнало издание Politico. Один из опрошенных журналистами дипломатов заявил, что новый пакет будет представлен на рассмотрение в понедельник, после чего послы ЕС будут обсуждать его в течение недели и, вероятно, смогут принять к пятнице.
"Новый пакет может включать некоторую форму запрета на импорт российской нефти, а также может затронуть больше российских банков, отключив их от международной платежной системы SWIFT", — пишет Politico со ссылкой на анонимные источники.
Также в Брюсселе обсуждают возможность введения переходного периода, чтобы дать странам ЕС время подготовиться к любой форме запрета на импорт нефти из России.
Запад усилил санкционное давление на Москву после начала военной спецоперации России на территории Украины. Большинство лидеров ЕС используют антироссийскую риторику.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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