Politico узнало содержание нового пакета санкций ЕС против России

В него могут войти частичный запрет на импорт нефти и меры против банков, сообщило американское издание

В новый, шестой по счету, пакет санкций Евросоюза против России могут включить частичный запрет на импорт нефти и меры против банков.

Подробности узнало издание Politico. Один из опрошенных журналистами дипломатов заявил, что новый пакет будет представлен на рассмотрение в понедельник, после чего послы ЕС будут обсуждать его в течение недели и, вероятно, смогут принять к пятнице.

"Новый пакет может включать некоторую форму запрета на импорт российской нефти, а также может затронуть больше российских банков, отключив их от международной платежной системы SWIFT", — пишет Politico со ссылкой на анонимные источники.

Также в Брюсселе обсуждают возможность введения переходного периода, чтобы дать странам ЕС время подготовиться к любой форме запрета на импорт нефти из России.

Запад усилил санкционное давление на Москву после начала военной спецоперации России на территории Украины. Большинство лидеров ЕС используют антироссийскую риторику.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"