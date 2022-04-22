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Politico узнало содержание нового пакета санкций ЕС против России

19:14
  • пятница
  • 22 апреля 2022

В него могут войти частичный запрет на импорт нефти и меры против банков, сообщило американское издание

В новый, шестой по счету, пакет санкций Евросоюза против России могут включить частичный запрет на импорт нефти и меры против банков.

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Подробности узнало издание Politico. Один из опрошенных журналистами дипломатов заявил, что новый пакет будет представлен на рассмотрение в понедельник, после чего послы ЕС будут обсуждать его в течение недели и, вероятно, смогут принять к пятнице.

"Новый пакет может включать некоторую форму запрета на импорт российской нефти, а также может затронуть больше российских банков, отключив их от международной платежной системы SWIFT", — пишет Politico со ссылкой на анонимные источники.

Также в Брюсселе обсуждают возможность введения переходного периода, чтобы дать странам ЕС время подготовиться к любой форме запрета на импорт нефти из России.

Запад усилил санкционное давление на Москву после начала военной спецоперации России на территории Украины. Большинство лидеров ЕС используют антироссийскую риторику.

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