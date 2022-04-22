Путин примет в Москве генсека ООН

Визит состоится на следующей неделе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин примет генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Во вторник, 26 апреля, в Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он также будет принят президентом России Владимиром Путиным", - цитирует кремлевского спикера ТАСС.

Ранее представитель генсека Стефан Дюжаррик сообщил, что Гутерриш хотел бы обсудить срочные шаги по установлению мира на Украине. Прежде сам генсек призывал стороны к гуманитарному перемирию на Украине с 21 апреля на четыре дня.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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