ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин примет в Москве генсека ООН

19:22
  • пятница
  • 22 апреля 2022

Визит состоится на следующей неделе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин примет генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

ООН: сама идея о ядерной войне немыслима
Москва передала в ООН данные о готовящихся Киевом провокациях

"Во вторник, 26 апреля, в Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он также будет принят президентом России Владимиром Путиным", - цитирует кремлевского спикера ТАСС.

Ранее представитель генсека Стефан Дюжаррик сообщил, что Гутерриш хотел бы обсудить срочные шаги по установлению мира на Украине. Прежде сам генсек призывал стороны к гуманитарному перемирию на Украине с 21 апреля на четыре дня.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.