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Отличившимся во время спецоперации росгвардейцам вручили госнаграды

19:47
  • пятница
  • 22 апреля 2022

Церемония прошла в Главном военном клиническом госпитале Росгвардии

Пресс-служба Росгвардии показала видео награждения военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии, которые отличились в ходе спецоперации на Украине. Церемония прошла в Главном военном клиническом госпитале Росгвардии.

Орден Мужества, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени, медали "За отвагу" и Жукова по поручению главнокомандующего генерала армии Виктора Золотова вручил помощник директора Росгвардии генерал-майор Юрий Котов.

"Обращаясь к награжденным, он [Котов] отметил, что росгвардейцы выполнили свой долг, находясь в очень сложных условиях, и, даже получив ранение, продолжали помогать своим товарищам", — заявили в Росгвардии.

Россия с 24 февраля ведет военную спецоперацию на Украине. Цель - защита республик Донбасса. Ранее они сами обратились за помощью к Москве.

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