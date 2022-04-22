ВС России взяли под контроль арсенал ВСУ в Харьковской области

С тысячами тонн боеприпасов
Министерство обороны России сообщило, что ВС страны взяли под контроль арсенал ВСУ в Харьковской области.
"Специалисты инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции взяли под контроль арсенал ВСУ площадью несколько сотен гектаров со складами с тысячами тонн боеприпасов в Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства.
Там добавили, что на складах хранятся в том числе боеприпасы к системам залпового огня с кассетными боевыми частями.
Такими велся обстрел со стороны ВСУ жилых районов населенных пунктов. Кроме того, обнаружены боеприпасы для ствольной артиллерии, вооружения ПВО, стрелкового оружия.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"