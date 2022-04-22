Минобороны: обстановка в Мариуполе нормализовалась

В город доставляют гуманитарную помощь

В ходе вечернего брифинга в пятницу Министерство обороны России сообщило, что обстановка в Мариуполе нормализовалась.

Жители могут спокойно передвигаться по городу, туда доставляют гуманитарную помощь. Оставшиеся боевики заблокированы на комбинате "Азовсталь".

В течение дня ракетные войска поразили пункт управления и артиллерийскую батарею. В районе Барвенково на аэродроме уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, вертолет Ми-8, ЗРК "Бук-М1".

Российская авиация поразила 26 военных объектов, это в том числе три склада ракетно-артиллерийского вооружения и два командных пункта. Кроме того, уничтожен склад ракет для ЗРК "Оса-АКМ".

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