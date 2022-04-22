"Тинькофф" сменит название после заявления основателя об Украине

Банк перерос изначальный смысл проекта – "именного бренда" Олега Тинькова

"Тинькофф" проведет ребрендинг. В заявлении банка подчеркивается, что проект давно перерос первоначальный смысл "именного" бренда, поскольку сейчас им владеют десятки тысяч инвесторов в России и за рубежом

"Компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным", — отмечается в Telegram-канале банка. Речь идет о заявлении основателя банка Олега Тинькова, в котором бизнесмен раскритиковал спецоперацию России на Украине.

Ранее группа "Тинькофф" назвал пост Тинькова об Украине личным мнением. "Он уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы "Тинькофф", он не сотрудник "Тинькофф", давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья", — прокомментировал банк.

В пятницу также стало известно, что кешбэк, начисляемый "Тинькофф банком" своим клиентам, с 26 апреля снизится вдвое на время действия решения Банка России об ограничении размера эквайринговых комиссий для продавцов социально значимых товаров и услуг, говорится в сообщении банка. Подробности можно прочитать по ссылке.

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