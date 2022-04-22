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Российские хоккеисты встретятся с Байденом

20:50
  • пятница
  • 22 апреля 2022

Американский президент традиционно принимает у себя чемпионов главных лиг

В следующий понедельник президент Соединенных Штатов Джо Байден примет в Белом доме клуб НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг", выигравший в прошлом сезоне Кубок Стэнли.

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За "Тампу" выступает несколько российских хоккеистов. Это Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачев.

Американский президент традиционно принимает у себя чемпионов главных американских спортивных лиг. Помимо НХЛ, это НБА (баскетбол), НФЛ (американский футбол) и МЛБ (бейсбол).

В прошлом году визиты были отменены из-за пандемии коронавируса.

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