Российские хоккеисты встретятся с Байденом

Американский президент традиционно принимает у себя чемпионов главных лиг

В следующий понедельник президент Соединенных Штатов Джо Байден примет в Белом доме клуб НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг", выигравший в прошлом сезоне Кубок Стэнли.

За "Тампу" выступает несколько российских хоккеистов. Это Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачев.

Американский президент традиционно принимает у себя чемпионов главных американских спортивных лиг. Помимо НХЛ, это НБА (баскетбол), НФЛ (американский футбол) и МЛБ (бейсбол).

В прошлом году визиты были отменены из-за пандемии коронавируса.

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