В МВФ рассказали, сколько Европа продержится без газа из России

Возможны "значительные негативные последствия"

Представитель Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер заявил в беседе с агентством France Presse, что Европа сможет прожить без российского газа шесть месяцев.

"В то же время, если бы отключение продлилось до зимы или даже более долгое время, это имело бы значительные негативные последствия для европейской экономики", - уточнил спикер.

Какого-то одного способа повлиять на ситуацию не существует, продолжил он. Одной из возможных мер является поиск альтернативных источников поставок.

Также Каммер предположил, что потребители могли бы снизить потребление энергоресурсов, чтобы "заранее накопить газ".

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции - в том числе в энергетическом секторе.

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