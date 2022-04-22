Невзорова и Венедиктова внесли в реестр иноагентов

Минюст снова расширил соответствующий список

Министерство юстиции пополнило список иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. В него попали, в частности, бывший главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов* и журналист Александр Невзоров*.

Кроме того, в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, включен Владимир Кара-Мурза**. Ранее он был арестован Басманным судом Москвы по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России.

Прежде в перечень СМИ, выполняющих функции иностранного агента, попали блогер Юрий Дудь*, карикатурист Сергей Елкин* и политолог Екатерина Шульман*.

*СМИ, выполняющее в России функции иноагента

**Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента

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