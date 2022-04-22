ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Невзорова и Венедиктова внесли в реестр иноагентов

21:53
  • пятница
  • 22 апреля 2022

Минюст снова расширил соответствующий список

Министерство юстиции пополнило список иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. В него попали, в частности, бывший главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов* и журналист Александр Невзоров*.

В России может появиться единый реестр иноагентов
Рэпера Face внесли в список СМИ-иноагентов

Кроме того, в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, включен Владимир Кара-Мурза**. Ранее он был арестован Басманным судом Москвы по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России.

Прежде в перечень СМИ, выполняющих функции иностранного агента, попали блогер Юрий Дудь*, карикатурист Сергей Елкин* и политолог Екатерина Шульман*.

*СМИ, выполняющее в России функции иноагента

**Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Алексей Венедиктов
Алексей Венедиктов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.