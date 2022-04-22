Кара-Мурза арестован по делу о фейках

Иноагента подозревают в распространении ложной информации о ВС России

Общественный деятель Владимир Кара-Мурза (иноагент*) арестован по решению московского суда до 12 июня по делу о фейках о ВС России. Адвокаты пообещали обжаловать меру пресечения, передает "Интерфакс".

Кара-Мурза заявил в суде, что считает свое преследование политически мотивированным. Он просил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

По данным следствия, 15 марта 2022 года Кара-Мурза выступил перед членами Палаты представителей Аризоны, рассказав им ложную информацию о спецоперации России на Украине.

До задержания Кара-Мурза находился под административным арестом, который ему назначили за неповиновение полиции.

*Минюст ведет четыре реестра иноагентов: НКО, СМИ, общественных объединений без юрлица и физлиц. В общей сложности в них более 200 граждан, редакций и фондов. Владимира Кара-Мурзу включили в реестр физлиц-иноагентов.

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