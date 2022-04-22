Один из членов экипажа крейсера "Москва" погиб

27 моряков числятся пропавшими без вести

Министерство обороны сообщило, что с погибшего крейсера "Москва" были эвакуированы 396 членов экипажа.

Один человек погиб, 27 числятся пропавшими без вести.

"Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь", - уточнили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Родным и близким погибшего и пропавших без вести оказывают всю необходимую поддержку и помощь. Вместе с тем абсолютное большинство офицеров, мичманов и матросов-контрактников крейсера "Москва" хотят продолжить службу на кораблях Черноморского флота.

Ранее сообщалось, что на крейсере "Москва" возник пожар, из-за чего сдетонировал боезапас. Когда взрывы на борту прекратились, было принято решение отбуксировать крейсер в порт. Однако судно затонуло в условиях шторма.

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