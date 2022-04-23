Минобороны показало ракетные удары вертолётов Ка-52 по позициям ВСУ

Уничтожен опорный пункт

Министерство обороны России показало боевую работу экипажей ударных вертолётов Ка-52. Машины нанесли удары по замаскированным позициям ВСУ.

На кадрах, размещённых в Сети, видно, как экипажи боевых машин уничтожили ракетами танк, БМП и укреплённый опорный пункт украинских военных.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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