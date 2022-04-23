Запрет на полёты в 11 аэропортов России продлён до 1 мая

Ограничения распространяются на юг страны

Росавиация снова продлила запрет на полёты в южные аэропорты страны. Впервые ограничения начали действовать в день начала спецоперации по защите Донбасса. Новый запрет продлится до 1 мая, сообщили в ведомстве.

Ограничения касаются 11 аэропортов. Среди них – Анапа, Краснодар и Симферополь.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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