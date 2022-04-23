В Мариуполе заработала мобильная связь

В городе налаживается мирная жизнь

В Мариуполе налаживается мирная жизнь, восстановлена работа мобильной связи. Между тем в домах по-прежнему нет отопления и электричества. Наши военные и сотрудники МЧС доставляют гуманитарную помощь. В городе работают более 10 волонтёрских групп, которые развозят продукты пожилым и тем, кто не может прийти за ними самостоятельно, сообщает "ТВ Центр".

В одном из населённых пунктов Херсонской области наши военные обнаружили опорный пункт националистов. Здание школы превратили в укрепрайон - внутри большое количество оружия, вокруг - окопы. А в подвале у националистов был медпункт, места для отдыха и кухня. Там же работала мастерская по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Десятки СВУ, начинённых саморезами и гвоздями наши сапёры вывезли в безопасное место и уничтожили. Миномёты, гранатомёты и ПЗРК, брошенные националистами, теперь поступят на вооружение отрядов ДНР.

Жители нескольких населённых пунктов Харьковской области обратились к нашим военным и сообщили о найденных неразорвавшихся снарядах. Инженеры выезжают на места, вывозят боеприпасы на окраины и подрывают с помощью тротиловых зарядов.

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