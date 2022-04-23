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Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных на Украине

10:15
  • суббота
  • 23 апреля 2022

Они проявляют настоящий героизм

В ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса российские офицеры и солдаты проявляют настоящее мужество и высочайший профессионализм. О новых подвигах наших военнослужащих рассказали сегодня в Минобороны.
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Отряд под руководством начальника военного госпиталя, майора медицинской службы Роберта Байрамбекова эвакуировал с аэродрома, который подвергся огневому удару националистов, 15 раненых российских военных. Кроме того, благодаря грамотным действиям майора Байрамбекова, за время проведения специальной военной операции были эвакуированы более 600 наших военных, сообщает "ТВ Центр".

Группа под руководством капитана Максима Шевченко в скоротечном бою с националистами уничтожила диверсионный отряд из десяти боевиков и перешла в наступление, во время которого часть националистов, ведущих ответный огонь, была ликвидирована, остальные сложили оружие и сдались в плен.

Заместитель командира полка по тылу, майор Вячеслав Манахов лично принимал участие в доставке материальных средств российским военным на линию соприкосновения. В условиях повышенной опасности и риска для жизни он обеспечил надёжную охрану автомобильных колонн. Всего под руководством Манахова совершено более 15 таких рейсов.

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