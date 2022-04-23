В Брянской области объявлен режим ЧС из-за паводков

Подтоплены десятки населённых пунктов

В 30 регионах страны Роспотребнадзор усилил контроль за паводковой обстановкой. Специалисты мониторят состояние систем водоснабжения, очистных сооружений и других эпидемически значимых объектов.

Сложная ситуация сейчас в Брянской области - там введён режим ЧС. В зоне подтопления находятся десятки населённых пунктов, размыты дороги, местами передвигаться возможно только на лодках.

Вдоль рек Снежка и Десна затоплены дома - вода на первых этажах, многим людям пришлось переместиться на чердаки, сообщает "ТВ Центр".

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