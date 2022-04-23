Украина перебрасывает в Донбасс диверсионные группы

Они действуют под видом мирных жителей

Российская артиллерия и ракетные войска за сутки выполнили более тысячи огневых задач в ходе спецоперации по защите республик Донбасса. Как сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, уничтожены опорные пункты, скопления живой силы и техники противника. Авиация ВКС нанесла удары по 66 военным объектам. Наши системы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25, а также перехватили две тактические ракеты “Точка-У”.

Сегодня боевиков постепенно выдавливают из Авдеевки. Другой важный в стратегическом плане город – Попасная - на две трети под контролем Росгвардии. Наступление ополченцев и российской группировки поддерживает авиация, расчёты артиллерийских и ракетных дивизионов. По всей линии соприкосновения и в тылу ВСУ, продолжается уничтожение инфраструктуры и мест дислокации.

Силы ВСУ истощены. Киеву не остается ничего, кроме как отправлять на передовую новобранцев, толком не умеющих обращаться с автоматами и даже тяжелобольных уголовников, сообщает "ТВ Центр".

В освобождённых посёлках спецслужбы Донбасса и России разыскивают диверсионно-террористические группы, заброшенные СБ и националистов, выдающих себя за мирных жителей.

В Харьковской области российские сапёры обезвреживают брошенные ВСУ боеприпасы. Осматривать и очищать от фугасов приходится сотни гектаров. Все чаще к военным обращаются за помощью местные фермеры, которые из-за мин в полях не могут начать посевную.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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