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К марафону "Zа Россию" присоединилась Уфа

11:51
  • суббота
  • 23 апреля 2022

Он завершится 5 мая

К музыкально-патриотическому марафону "Zа Россию" присоединилась Уфа. В столице Башкирии прошёл концерт в поддержку наших военных, выполняющих свой долг в Донбассе и на Украине. Перед многотысячной аудиторией выступили рок-группы "Ва-Банкъ", "СерьГа" и другие коллективы.

Принял эстафету и город Орёл. Там песни исполнили Анита Цой и Денис Майданов. Среди зрителей фестиваля было много беженцев из Донецкой и Луганской республик, сообщает "ТВ Центр".

Музыкально-патриотический марафон "Zа Россию" стартовал 12 апреля в Москве. Он проходит в разных городах нашей страны с участием звёзд эстрады. 

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