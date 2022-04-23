К марафону "Zа Россию" присоединилась Уфа

Он завершится 5 мая

К музыкально-патриотическому марафону "Zа Россию" присоединилась Уфа. В столице Башкирии прошёл концерт в поддержку наших военных, выполняющих свой долг в Донбассе и на Украине. Перед многотысячной аудиторией выступили рок-группы "Ва-Банкъ", "СерьГа" и другие коллективы.

Принял эстафету и город Орёл. Там песни исполнили Анита Цой и Денис Майданов. Среди зрителей фестиваля было много беженцев из Донецкой и Луганской республик, сообщает "ТВ Центр".

Музыкально-патриотический марафон "Zа Россию" стартовал 12 апреля в Москве. Он проходит в разных городах нашей страны с участием звёзд эстрады.

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