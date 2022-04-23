Крым готов принять рекордное число туристов

Республика готова к открытию сезона

Современные модульные отели, качественный сервис и развлечения на любой вкус. Крым готовится к новому туристическому сезону. В мае на полуострове ожидают рекордное число гостей. Турагенты, которым предложили самим оценить достопримечательности и инфраструктуру, уверены: жемчужина России непременно порадует отдыхающих.

Первые гости уже вовсю наслаждаются почти летним солнцем, хотя пляжи и туристическая отрасль ещё только готовятся к официальному открытию сезона. Крым готов удивлять – в этом убедились более 80 турагентов со всей страны, сообщает "ТВ Центр".

Европейские границы закрыты, поэтому полуостров - лучшая альтернатива. Ведь Крым – это весь мир в миниатюре. Чего только стоит один Херсонес. Античность, Византия, Средневековье, история христианства, Крымская и Великая Отечественная войны – это дорога двух тысячелетий. Настоящее путешествие сквозь времена и эпохи.

Нависающие резные балконы Гурзуфа напоминают Турцию. Кипарисы и пинии на скалах – словно средиземноморское побережье. Ялту с XIX века называют русской Ривьерой. А ещё - пещеры, бескрайние песчаные пляжи востока и запада полуострова, горный экстрим.

В этом году на полуострове вновь готовы бить рекорды посещаемости. Спрос большой. На майские праздники номерной фонд санаториев и пансионатов забронирован практически на 70%. Временные ограничения на полёты не помешают. Более половины турпотока обеспечивает Крымский мост – ещё одна достопримечательность региона, пример инфраструктурного развития и главный символ возрождения главной здравницы страны.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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