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Православные христиане готовятся встретить Пасху

13:26
  • суббота
  • 23 апреля 2022

Сегодня в храмах освящают куличи

Православные верующие готовятся к встрече Пасхи. В Москве божественную литургию в Храме Христа Спасителя сегодня утром провёл патриарх Кирилл.

В церквях по всей России сегодня освящают куличи и яйца для праздничного стола. Основные торжественные богослужения по традиции проходят ночью, поэтому столичное метро и МЦК будут работать до двух часов.

Сегодня же в последний день Великого поста в иерусалимском храме Гроба Господня ожидают схождение Благодатного огня, сообщает "ТВ Центр".

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