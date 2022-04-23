Медведев: Европа без российского газа не протянет и недели

Санкции против России ударят по самим европейцам

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Европа без российского газа не протянет и недели. Тем временем в правительстве Австрии признали - санкции против Москвы бьют прежде всего по самим европейцам. О катастрофических последствиях при отказе от российского газа предупредил и Международный валютный фонд.

На этом фоне перспективы помощи Украине выглядят туманно. В Госдепартаменте США поменяли формулировки при обсуждении пресловутых гарантий для Киева. А президент Джо Байден снова заставил американцев беспокоиться о его ментальном здоровье.

Отказ ЕС от российских энергоносителей - решение амбициозное, но не до конца выполнимое. Если уголь и нефть ещё со скрипом можно исключить из рациона европейцев (при условии, что придётся затянуть пояса), то перекрыть вентиль с голубым топливом будет равносильно выстрелу самим себе в голову.

Канцлер Германии Олаф Шольц, несмотря на критику других лидеров евродемократий, не хочет обрекать свой народ на экономический кризис и безработицу. Выходит, что поставки газа Германии пока очень нужны. Для остальных стран Старого Света, которые пытаются запретить всё российское, в том числе, и энергоносители, в Международном валютном фонде посчитали, сколько те смогут продержаться без нашего голубого топлива. Получилось – не более шести месяцев, сообщает "ТВ Центр".

А если Европа окажется финансово дестабилизированной, то заморозится и помощь Украине. Этого Киев допустить не может - и так в подвешенном состоянии тема гарантий безопасности. Предоставить их, по мнению правящего режима, могут Соединённые Штаты, но те пока дают слишком туманные перспективы.

К тому же настораживает и здоровье президента. Закончив своё очередное выступление, глава Белого дома обернулся и протянул руку в пустоту, будто кого-то приветствуя. Спустя пару секунд растерянности, Байден всё же нашёл выход со сцены.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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